Lufthansa streicht allein in München rund 400 Flüge

München: Auch am Flughafen im Erdinger Moos befindet sich das Bodenpersonal der Lufthansa im Warnstreik. Von den eigentlich geplanten 730 Starts und Landungen fallen etwa 400 streikbedingt aus, wie ein Sprecher dem BR bestätigte. Innerdeutsche Flüge können kostenlos auf die Bahn umgebucht werden. Auch die Flughäfen Frankfurt, Hamburg, Berlin und Düsseldorf sind von den Arbeitsniederlegungen betroffen - in Nürnberg mussten die Flüge nach Frankfurt abgesagt werden. Bundesweit dürften heute bis zu 900 Flüge ausfallen. Das Bodenpersonal der Lufthansa will insgesamt 27 Stunden streiken und erst morgen früh gegen 7 Uhr die Arbeit wieder aufnehmen. Die Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi konnten sich bislang nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen, die nächste Verhandlungsrunde findet kommenden Montag statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2024 09:00 Uhr