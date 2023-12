Linken-Politikerin Pau warnt vor AfD

Berlin: Die Linken-Politikerin und Vizepräsidentin des Bundestags, Pau hat vor einem Erstarken der AfD gewarnt. Im Interview mit dem BR sagte sie, es sei eine Katastrophe, den Feinden der Demokratie über Wählerstimmen noch mehr Mittel in die Hand zu geben, um die Demokratie von innen heraus zu bekämpfen. Genau das sei aber der Plan der AfD, kritisierte Pau. In der Arbeit vor Ort zeige die Partei ihr Desinteresse an realer Politik. Um Themen wie steigende Mieten, öffentlichen Nahverkehr oder soziale Gerechtigkeit kümmere sich die AfD beispielsweise nicht. Pau zufolge bereitet sich die Linke auf kräftezehrende Wahlkämpfe in Ostdeutschland vor. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg werden im September neue Landtage gewählt. In allen drei Ländern ist die AfD in Umfragen derzeit stärkste Kraft.

