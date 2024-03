Lebenslange Haft wegen Mordes an Ehefrau in Treuchtlinger Flüchtlingsheim

Ansbach: Das Landgericht hat einen Mann wegen Mordes an seiner Ehefrau in einer Flüchtlingsunterkunft zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 36-jähriger Äthiopier wollte es laut Urteil nicht hinnehmen, dass sie sich von ihm trennen wollte. Vor anderthalb Jahren erdrosselte er demnach die junge Frau in der Asylunterkunft im mittelfränkischen Treuchtlingen. Angeblich konnte er sich an die Tat nicht mehr erinnern, weil er nach eigenen Angaben zuvor getrunken und Drogen genommen hatte. Das Gericht wollte dem aufgrund verschiedener Hinweise nicht folgen. Der Mann hatte seine äthiopische Ehefrau rund ein halbes Jahr zuvor nach Deutschland geholt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 20:00 Uhr