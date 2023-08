Kretschmer vehement gegen Marschflugkörper für Ukraine

Dresden: In der Diskussion über Lieferungen von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine hält sich Bundeskanzler Scholz bedeckt. Im ZDF sagte er, die Bundesregierung werde so wie in der Vergangenheit jede einzelne Entscheidung sehr sorgfältig überprüfen - daraufhin was gehe, was Sinn mache, was der deutsche Beitrag sein könne. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der CDU dagegen lehnt eine derartige Unterstützung klar ab. "Wollen wir wirklich in Kauf nehmen, dass deutsche Raketen in Russland einschlagen könnten?" schrieb Kretschmer wörtlich im sozialen Netzwerk X. Der Bundesregierung warf er vor, immer wieder selbst gesetzte rote Linien zu überschreiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2023 23:00 Uhr