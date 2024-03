Korsisches Parlament geht nächsten Schritt Richtung Autonomie

Ajaccio: Die französische Insel Korsika ist ihrer Autonomie einen Schritt näher gekommen. Das Insel-Parlament stimmte mit großer Mehrheit für eine entsprechende Verfassungsreform. Den Text hatten Spitzenpolitiker der Mittelmeerinsel mit dem französischen Innenminister Darmanin ausgehandelt. Sie erwarten, dass Präsident Macron sie nun in das Parlament in Paris einbringt. In der Nationalversammlung gilt eine Mehrheit als sicher, im Senat aber nicht. Dort haben die konservativen Republikaner die Oberhand. Sie sehen den von Korsika geforderten Autonomiestatus kritisch. Er sieht vor, dass die korsische Politik Gesetze aus Paris zunächst anpassen darf. Nach Erlass eines weiteren Gesetzes soll sie auch eigene Vorschriften erlassen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2024 08:00 Uhr