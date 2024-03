Nürnberg: Die anhaltende Konjunkturschwäche belastet weiter den Arbeitsmarkt. Das zeigen die Zahlen für den März, die die Bundesagentur am Vormittag vorgelegt hat. Demnach ist die Frühjahrsbelebung deutlich schwächer ausgefallen als üblich. Im März waren bundesweit knapp 2,77 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, ein Rückgang um 45.000 im Vergleich zum Februar. Die Quote sank leicht auf 6,0 Prozent. Auch in Bayern ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat saisonbedingt zurückgegangen, und zwar um gut 12.000 auf nun knapp 282.000. Im Jahresvergleich sind es allerdings 23.000 Erwerbslose mehr. Die Quote sank leicht auf 3,7 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2024 10:00 Uhr