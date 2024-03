Kirchen rufen zu Mitmenschlichkeit auf

München: Am heutigen Karfreiteg haben die Kirchen zu mehr Mitmenschlichkeit und Zuversicht aufgerufen. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz Bätzing verwies auf die unruhigen Zeiten. Die Lebenszeiten erscheinen verwandelt, so Bätzing in seiner Predigt in Limburg. Der hannoversche evangelische Landesbischof Meister forderte zu Mitgefühl mit den Leidenden auf. Die Geschichte von der Kreuzigung Jesu erinnere die Menschen daran, dass sie zwar verletzlich seien, aber auf die Mitleidenschaft Jesu hoffen könnten, sagte Meister in der Stiftskirche zu Loccum. Mit Blick auf das bevorstehende Osterfest, an dem die Auferstehung Jesu gefeiert wird, riefen die Kirchen zu Frieden und Versöhnung auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2024 15:00 Uhr