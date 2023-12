Keine Entwarung bei Hochwasserlage in Niedersachsen

Hannover: In Niedersachsen könnte sich die Hochwasserlage in einigen Gebieten weiter verschärfen. Landesinnenministerin Behrens zufolge sind für die nächsten Tage weiterhin Regen und auch Sturm vorhergesagt. Im Interview mit dem Deutschlandfunk dankte die SPD-Politikerin den zahlreicheichen Hilfskräften für ihren andauernden Einsatz in den überschwemmten Regionen. Einsatzkonzepte würden bisher sehr gut funktionieren. Das liege auch daran, dass man aus früheren Hochwassern gelernt habe und sehr viel Geld in technische Ausstattung investiert habe, betonte die Innenministerin. An der Elbe in Dresden entspannt sich die Situation derweil ein wenig. Dem sächsischen Hochwasserzentrum zufolge sinkt dort der Pegel wieder. Der Wasserstand von sechs Metern wurde nicht erreicht. Im Laufe des Tages soll Alarmstufe drei zurückgefahren werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 10:00 Uhr