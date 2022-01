Japan erreicht eine erste Flutwelle nach Ausbruch des Untersee-Vulkans in Tonga

Nachrichtenarchiv - 16.01.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Nach dem Ausbruch eines Untersee-Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga hat eine Flutwelle Japan erreicht. Sie traf eine abgelegene Insel im Süden Landes und hatte nach Angaben der Behörden eine Höhe von rund einem Meter. An mehreren Orten entlang der Pazifikküste wurden zudem kleinere Flutwellen registriert. Auch an der Westküste der USA, in Chile, Australien und Neuseeland wird vor einem Tsunami gewarnt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.01.2022 01:00 Uhr