IWF rechnet mit schwerer Rezession in der Eurozone

Washington: Der Internationale Währungsfonds IWF rechnet wegen der Corona-Pandemie mit einer schweren Rezession in der Eurozone. Die Wirtschaftsleistung werde heuer um 7,5 Prozent schrumpfen, erklärte der IWF in seiner jüngsten Prognose zur globalen Konjunkturentwicklung. In Deutschland wird demnach die Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent schrumpfen, in Italien sogar um 9 Prozent. Noch im Januar hatte der IWF für die Eurozone ein Wachstum von 1,3 Prozent prognostiziert. Für das kommende Jahr rechnet der IWF für die 19 Länder der Eurozone mit einer Erholung und einem Wirtschaftswachstum von 4,7 Prozent. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Pandemie im zweiten Halbjahr weitgehend unter Kontrolle gebracht werden kann und sich auch das Wirtschaftsleben wieder normalisiert.

