IS zeigt angebliches Video von Anschlag bei Moskau

Krasnogorsk: Die Terrormiliz IS hat den tödlichen Anschlag bei Moskau erneut für sich reklamiert. Die Islamisten veröffentlichten ein angebliches Video der Tat auf Telegram. Es zeigt die Nahaufnahme eines der Schützen, als er das Feuer in einer Konzerthalle eröffnet. Bei dem Anschlag waren am Freitagabend mehr als 130 Menschen getötet worden. Die vier Hauptverdächtigen wurden mittlerweile zum Verhör nach Moskau gebracht. Russlands Präsident Putin erklärte, sie seien unterwegs in die Ukraine gewesen. Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Putin vor, die Schuld für den Anschlag auf Kiew abwälzen zu wollen.

