In Bayern ist der dritte Geldautomat in Folge gesprengt worden

Kaufering: Zum dritten Mal in dieser Woche ist in Bayern ein Geldautomat gesprengt worden. In der vergangenen Nacht traf es einen Automaten in Kaufering im Landkreis Landsberg am Lech. Erst gestern hatten Unbekannte einen Automaten in Gammelsdorf im Landkreis Freising gesprengt. Davor war es einer in Konradsreuth im Landkreis Hof. Nach dieser Sprengung war das Fluchtfahrzeug im benachbarten Thüringen gefunden worden. Die Polizei nahm vier Verdächtige fest.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 18:30 Uhr