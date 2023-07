Hollywood-Schauspieler treten in den Streik

Kurzmeldung ein/ausklappen Extreme Hitze im Süden Europas erwartet

Palermo: Am Wochenende werden in Südeuropa Temperaturen von weit über 40 Grad erwartet. Laut europäischer Raumfahrtbehörde Esa könnten am Wochenende sogar die höchsten Temperaturen erreicht werden, die jemals in Europa gemessen wurden. Die Behörde geht von bis zu 48 Grad auf Sizilien aus. Bislang liegt der Europa-Rekord bei 48,8 Grad, die im August 2021 ebenfalls auf Sizilien erreicht wurden. In Athen sollen es am Freitag bis zu 41 Grad werden und auch in der Türkei warnt der Wetterdienst vor Temperaturen von bis zu 42 Grad. Experten führen die Hitze auf den Klimawandel zurück. Vermutlich ebenfalls eine Auswirkung des Klimawandels ist der Fund von 80 Eiern einer Meeresschildkröte am Strand von Palma auf Mallorca Anfang der Woche. Eigentlich nisten die Tiere an Stränden der Küsten Griechenlands, Zyperns und der Süd-Türkei, wo die Wassertemperatur nun aber sehr hoch ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.07.2023 20:15 Uhr