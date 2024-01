Haushaltsklausur des bayerischen Kabinetts beginnt

Gmund: Erstmals seit der Corona-Krise will das bayerische Kabinett wieder einen Doppelhaushalt beschließen. Bei ihrer Klausur in Gmund am Tegernsee wollen CSU und Freie Wähler Investitionen festschreiben und ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Finanzminister Füracker hat im Vorfeld allerdings eingeräumt, die Gestaltungsspielräume seien nicht groß. Angesichts stagnierender Steuereinnahmen und hoher Personalkosten sei Sparsamkeit angesagt.

