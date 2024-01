Handball-Team verpasst Einzug ins EM-Finale

Köln: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat das Finale der Europameisterschaft verpasst. Das Team verlor gegen Top-Favorit Dänemark mit 26:29. Zwar hatten die Deutschen den besseren Start, in der zweiten Halbzeit dominierte aber Weltmeister Dänemark. Im zweiten Halbfinale hatte Frankreich Schweden in der Verlängerung geschlagen. Allerdings legte der schwedische Handballverband nach dem Spiel Protest gegen das Ausgleichs-Tor der Franzosen in der regulären Spielzeit ein. Die Entscheidung steht noch aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.01.2024 02:00 Uhr