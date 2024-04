Rund 51.000 minderjährige Geflüchtete in Europa werden vermisst

Berlin: In ganz Europa gelten derzeit über 51.000 minderjährige Geflüchtete als vermisst. Wie eine Recherche des internationalen Journalistennetzwerks "Lost in Europe" ergeben hat, an dem auch der rbb beteiligt ist, haben die staatlichen Behörden keine Kenntnis darüber, wo sich die betroffenen Personen aufhalten. Insgesamt hat sich die Anzahl vermisster Kinder und Jugendlicher seit 2021 damit mehr als verdoppelt. Die Studienmacher weisen aber darauf hin, dass nicht alle Staaten in Europa entsprechende Informationen erheben. In Deutschland werden nach Angaben des Bundeskriminalamts derzeit rund 2.000 minderjährige Migranten gesucht. Experten warnen, dass unbegleitete Geflüchtete höheren Risiken ausgesetzt seien. Laut dem Deutschen Kinderhilfswerk drohen ihnen oftmals Ausbeutung oder sexueller Missbrauch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2024 08:00 Uhr