Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein bei 24 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, örtlich einige hohe Wolkenfelder. Die Höchstwerte erreichen 24 bis 28 Grad. In der Nacht meist sternenklar bei Tiefstwerten um 11 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Auch morgen oft sonnig, Donnerstag im Tagesverlauf zunehmende Schauer- und Gewitterneigung, Freitag zeitweise Regen. Höchstwerte 17 bis 27, am Freitag maximal 15 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2024 09:45 Uhr