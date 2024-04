Bahnhofskriminalität in Deutschland ist deutlich gestiegen

Berlin: Die Kriminalität an deutschen Bahnhöfen ist deutlich gestiegen. Das zeigt eine Statistik der Bundespolizei, die Report München ausgewertet hat. Demnach gab es fast überall mehr Drogendealer, Taschendiebe und Raubüberfälle. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 lag das Plus an Gewalt-, Sexual- und Eigentumsdelikten bei 41 Prozent. Bayerischer Brennpunkt war der Nürnberger Hauptbahnhof - dort gab es im vergangenen Jahr elf Prozent mehr Gewalttaten als 2022. Experten fordern mehr Videoüberwachung, mehr Polizeipräsenz und einen verstärkten Einsatz von Sozialarbeitern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2024 09:15 Uhr