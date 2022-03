Habeck wirft Russland Vertragsbruch bei Gaslieferungen vor

NATO geht von tausenden getöteten russischen Soldaten aus

Brüssel: Die NATO will kurzfristig zusätzliche Truppen in vier weitere osteuropäische Mitgliedsländer verlegen. Die multinationalen Gefechtsverbände - sogenannte Battlegroups - werden laut Generalsekretär Stoltenberg aktuell in der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien aufgebaut. Die Maßnahme sei eine Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine. Bislang hat das Bündnis nur in den drei baltischen Staaten sowie in Polen dauerhaft multinationale Verbände stationiert, die zuletzt verstärkt wurden. Gleichzeitig teilte die NATO mit, in der Ukraine seien nach ihren Informationen weit mehr russische Soldaten getötet worden als offiziell vermeldet. Demnach hat der Krieg 7.000 bis 15.000 Armeeangehörigen Russlands das Leben gekostet. Die westlichen Verbündeten der Ukraine kündigen derweil weitere Waffenlieferungen an. Deutschland will einem Medienbericht zufolge 2.000 weitere Panzerfäuste an die Ukraine liefern, Schweden sogar 5.000.

