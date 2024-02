Habeck setzt auf staatliche Hilfe für Solarindustrie

Berlin: Nach der Ankündigung des Solarherstellers Meyer Burger, ein Werk in Sachsen zu schließen, pocht Bundeswirtschaftsminister Habeck auf staatliche Hilfe für die hiesige Solarindustrie. Dafür solle die Einspeisevergütung für diejenigen Erzeuger von Solarstrom erhöht werden, die Zulieferprodukte aus Europa kaufen. Habeck sagte, die allermeisten hierzulande verbauten Solarpaneele kämen aus China. Die Produktion und das Know-How auch weiterhin in Deutschland zu haben, biete Sicherheit - und diese Sicherheit habe ihren Preis. Das Schweizer Unternehmen Meyer Burger hatte gewarnt, ohne Subventionen werde man das Solarmodulwerk im sächsischen Freiberg schließen und einen Teil der Produktion in die USA verlagern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 12:45 Uhr