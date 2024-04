Grünes Licht für US-Rüstungslieferungen an die Ukraine

Wahsington: Das US-Außenministerium hat grünes Licht für Rüstungslieferungen an die Ukraine in Höhe von umgerechnet gut 127 Millionen Euro gegeben. Darunter sind auch wichtige Ersatzteile für Reparaturen an Hawk-Raketensystemen, wie die Regierung in Washington mitteilte. Sowohl das US-Außen- als auch das Verteidigungsministerium suchen derzeit nach Wegen, um die Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen. Zuletzt hatte der Kongress ein milliardenschweres Hilfspaket auf Eis gelegt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.04.2024 02:00 Uhr