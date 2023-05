Griechenland wählt ein neues Parlament

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz verspricht weitere Investitionen der G7-Staaten in China

Hiroshima: Die G7-Staaten wollen das wirtschaftliche Wachstum in China nicht bremsen. Das stellte Bundeskanzler Scholz in einem Fernsehinterview am Rande des Gipfeltreffens in Japan klar. Er verwies darauf, dass noch immer viele Menschen in der Volksrepublik in ärmlichen Verhältnissen leben und versprach weitere Investitionen der wirtschaftsstarken Länder. Es gehe aber darum, von dem Land nicht abhängig zu werden, so Scholz. Wenn es drei Lieferanten gebe oder zehn, dann werde die Welt ein Stück sicherer. Die G7 hatten gestern eine neue Strategie im Umgang mit China beschlossen. Sie wollen sich von Lieferketten in China unabhängiger machen. Gleichzeitig mahnten sie die Einhaltung der Menschenrechte an und warnten vor einem militärischen Konflikt mit Taiwan. China reagierte scharf. Die Regierung warf den G7 Einmischung in innere Angelegenheiten vor sowie verunglimpfende Angriffe.

