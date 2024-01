Glatteis behindert weiter den Verkehr auf Straßen und Schienen

Berlin: Das Winterwetter bremst den Bahnverkehr in Teilen Deutschlands aus. Es kommt nach Angaben der Bahn weiter zu Verspätungen und Ausfällen im Regional- und Fernverkehr. Auch der Bus- und Schienersatzverkehr ist in einigen Regionen wegen der Glatteisbildung stark eingeschränkt. Die Deutsche Bahn drosselte vorsorglich die Höchstgeschwindigkeit ihrer ICE-Züge auf Tempo 200. In Bayern ist im Augenblick vor allem noch das nördliche Franken und der Osten des Freistaats vom Glatteis betroffen. In München sprach die Chefin des Winterdienstes nach dem Eisregen von einer wirklichen Herausforderung, dennoch habe man die Straßen in München vom Eis größtenteils freihalten können - nicht zuletzt dank dem Einsatz von Streusalz, den Oberbürgermeister Reiter mit Verweis auf das derzeitige Wetter bis Ende Januar ausnahmsweise erlaubt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 22:00 Uhr