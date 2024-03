GEW-Chefin ist für kritischen Umgang mit AfD im Unterricht

Berlin: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat die Lehrkräfte in Deutschland dazu aufgerufen, sich im Unterricht kritisch mit der AfD auseinanderzusetzen. GEW-Chefin Finnern sagte der "Stuttgarter Zeitung", die AfD sei eine Partei mit verfassungsfeindlichen Tendenzen. Das dürfen und sollen Lehrerinnen und Lehrer nach ihren Worten auch im Klassenraum so sagen. Laut Finnern wäre es am besten, wenn Lehrkräfte konkrete Aussagen und Vorgänge analysieren und mit den Schülerinnen und Schülern besprechen. Mit Blick auf die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus ermutigte die Gewerkschaftschefin Lehrkräfte, daran teilzunehmen: Diese haben aus ihrer Sicht sogar mehr als andere die Pflicht, sich für Demokratie und Vielfalt stark zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2024 18:00 Uhr