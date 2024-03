Gaza-Krieg: Delegationen in Kairo für Verhandlungen über Waffenruhe

Kairo: In der ägyptischen Hauptstadt sind Vertreter der radikal-islamistischen Hamas, der USA und Katars für Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg eingetroffen. Noch ist unklar, ob auch ein Team der israelischen Regierung zugegen ist. Israel hatte zuletzt erklärt, erst dann an den Gesprächen in Kairo teilzunehmen, wenn die Hamas eine Liste der noch lebenden Geiseln in ihrer Gewalt vorlegt. International werden die Rufe nach einer Waffenruhe lauter, vor allem auch wegen der hohen palästinensischen Opferzahlen im Gazastreifen und der katastrophalen humanitären Lage dort.

