Forderung nach Gaza-Waffenruhe scheitert im UN-Sicherheitsrat

New York: Im UN-Sicherheitsrat ist die Forderung nach einer Waffenruhe im Gazastreifen erneut gescheitert. China und Russland legten ihr Veto gegen die entsprechende Resolution ein. Der Entwurf war von den USA eingebracht worden. Hintergrund ist eine Kursänderung der USA gegenüber Israel. Mit Blick auf die zivilen Opfer im Gazastreifen und eine drohende Hungersnot verstärkt Washington den Druck auf die Regierung in Jerusalem. Erst gestern hatte sich der EU-Gipfel in Brüssel einstimmig für eine sofortige Feuerpause im Gazastreifen ausgesprochen. Diese solle zu einem dauerhaften Waffenstillstand, der bedingungslosen Freilassung aller Geiseln und der Bereitstellung humanitärer Hilfe führen, hieß es in einer Erklärung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2024 15:00 Uhr