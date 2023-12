Flughafen München will wegen Eisregen erst morgen mittag öffnen

München: Reisende müssen sich morgen wetterbedingt auf erhebliche Einschränkungen am Flughafen München einstellen. Nach Angaben des Airports wird es wegen des angekündigten Eisregens von 6 Uhr bis 12 Uhr mittags keinen Flugverkehr geben. Die Lufthansa bietet aufgrund der - so wörtlich - außergewöhnlichen Situation an, bereits gebuchte Tickets von oder nach München kostenfrei zu stornieren. Das gilt für Flüge, die bis zum 9. Dezember stattfinden. Auch die Deutsche Bahn erwartet bis Wochenmitte Beeinträchtigungen, die auch bundesweit Auswirkungen haben. Momentan fallen alle Züge aus auf den Strecken München - Salzburg, München - Innsbruck und München - Lindau/Zürich. Der Münchner Hauptbahnhof kann weiter nur eingeschränkt angefahren werden. Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse ist aktuell der Busverkehr im Raum Aschaffenburg/Miltenberg eingestellt. Das teilte die Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain mit. In Oberbayern und Schwaben gibt es morgen wieder geschlossene Schulen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2023 21:45 Uhr