Ferienorte auf Rhodos wegen Waldbrand evakuiert

Meldungsarchiv - 23.07.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rhodos: Wegen eines großen Waldbrands auf der griechischen Insel Rhodos haben die Behörden die Evakuierung von zwei Ferienorten am Meer und weiteren Ortschaften angeordnet. Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, etwa 2.000 Menschen seien über das Meer evakuiert worden, unter ihnen Touristen. Dabei halfen unter anderen drei Schiffe der Küstenwache, ein Boot des Militärs und 30 private Segelschiffe. Zuvor waren Bewohner von vier Orten per SMS aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu begeben. Medienberichten zufolge wurden drei Hotels nach der Evakuierung von den Flammen erfasst. Aufgrund vorhergesagter hoher Temperaturen von über 40 Grad und niedriger Luftfeuchtigkeit werden weitere Waldbrände in Griechenland befürchtet. Feuerwehrleute aus acht EU-Ländern sind bereits in Griechenland aktiv oder treffen bald ein. Israel, Jordanien und die Türkei haben ebenfalls Verstärkung geschickt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2023 09:00 Uhr