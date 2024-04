Faeser will neue EU-Asylregeln schnell umsetzen

Berlin: Nachdem das EU-Parlament der Reform des europäischen Asylsystems zugestimmt hat, drängt Bundesinnenministerin Faeser darauf, die neuen Regelungen schnell anzuwenden. Man habe eine tiefe Spaltung Europas überwunden, so Faeser. Deutschland werde zusammen mit der EU-Kommission sehr intensiv daran arbeiten, das Asylsystem schnellstmöglich umzusetzen. Auch Bundeskanzler Scholz begrüßte die Entscheidung, er bezeichnete sie am Abend als historischen, unverzichtbaren Schritt. Lob für die Einigung kam auch vom Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei, Weber. Europa habe sich nach acht Jahren quälender Debatte zusammengerauftvund mache an den Außengrenzen endlich ernst, sagte er dem BR. Mit der Reform werden die EU-Staaten zu einheitlichen Verfahren an den Außengrenzen verpflichtet. Ziel ist es, abgelehnte Asylbewerber dann direkt abzuschieben. Die Organisation Pro Asyl spricht von einem Tiefpunkt für den Flüchtlingsschutz und wirft der EU vor, sich weiter abzuschotten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 06:00 Uhr