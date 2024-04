EVP-Chef Weber fordert harte Iran-Sanktionen

Jerusalem: Mit Sanktionen und Diplomatie versuchen die USA und die EU, eine weitere Zuspitzung des Nahost-Konflikts zu verhindern. Der Chef der Europäischen Volkspartei Weber forderte, man müsse dem - so wörtlich - "Terrorstaat" Iran das Handwerk legen. Deutschland und Europa könnten nach dem iranischen Angriff auf Israel nicht neutral bleiben, so Weber im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Derzeit arbeite die EU gemeinsam mit den USA an einer neuen Sanktionsliste. Washington hat solche Strafmaßnahmen schon für die kommenden Tage angekündigt. SPD-Chef Klingbeil forderte im Morgenmagazin, Deutschland müsse seine Wirtschaftsbeziehungen zum Iran grundsätzlich in Frage stellen. Bundesaußenministerin Baerbock traf heute früh gemeinsam mit dem britischen Außenminister Cameron den israelischen Präsidenten Herzog. Israel hat bereits angekündigt, auf den iranischen Angriff vom Sonntag zu reagieren. Wie, das ist noch offen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2024 09:00 Uhr