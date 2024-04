Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein bei 24 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute viel Sonnenschein, nur gelegentlich lockere Wolken. Höchstwerte 24 bis 28 Grad. In der Nacht um 11 Grad. Die Aussichten : Morgen weiterhin oft sonnig. Donnerstag besonders in Nord- und Ostbayern noch sonnig, sonst Schauer- und Gewitter. Freitag meist stark bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte 17 bis 27, am Freitag nur noch 11 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2024 06:00 Uhr