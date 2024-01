EU einigt sich auf Miitäreinsatz im Roten Meer

Brüssel: Die EU-Staaten haben sich grundsätzlich auf einen Militäreinsatz im Roten Meer verständigt. Das teilte der Außenbeauftragte Borrell nach einem Treffen der Außenminister mit. Aus Diplomatenkreisen heißt es, dass der Einsatz im Idealfall im kommenden Monat beginnt. Geplant ist demnach, dass europäische Kriegsschiffe und luftgestützte Frühwarnsysteme beim Schutz von Frachtern in der Region helfen. Eine Beteiligung an den US-Angriffen auf Huthi-Stellungen ist offenbar nicht vorgesehen. Die islamistischen Huthi-Rebellen beschießen vom Jemen aus immer wieder Frachtschiffe im Roten Meer, um damit nach eigenen Angaben die Hamas in ihrem Kampf gegen Israel zu unterstützen. Mittlerweile gehen vor allem die USA militärisch dagegen vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.01.2024 19:15 Uhr