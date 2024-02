EU-Außenminister beraten über Marinemission im Roten Meer

Brüssel: Die Außenminister der EU-Staaten sitzen derzeit zusammen, auch um die Marinemission im Roten Meer zu beschließen. Unter dem Namen "Aspides" sollen drei Kriegsschiffe und Begleitflugzeuge Handelsschiffe vor Angriffen durch Huthi-Milizen schützen. Die Bundeswehr wird sich voraussichtlich mit der Fregatte "Hessen" beteiligen. Das Schiff ist bereits unterwegs, vor dem ersten Einsatz müsste aber noch der Bundestag zustimmen. Erst in der vergangenen Nacht ist im Roten Meer ein Frachter durch eine Explosion beschädigt worden. Laut Seehandelsaufsicht der britischen Marine handelt es sich um ein Schiff, das in Großbritannien registriert ist und unter der Flagge Belizes fährt. Die Mannschaft hat demnach den Frachter verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 11:00 Uhr