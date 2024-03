Es:senz in Grassau bekommt den dritten Michelin-Stern

Hamburg: Der Restaurantführer "Guide Michelin" hat seine aktuelle Bewertung der Spitzen-Gastronomie bekanntgegeben. Die Bestnote - drei Sterne - entfällt auf zehn Restaurants in Deutschland, davon zwei in Bayern. Neu in der Gourmet-Elite ist ein Lokal in Grassau, Landkreis Traunstein, mit dem Namen "Es:senz". Drei Sterne behalten hat derweil das "Jan" in München. Ein Come-back feiert die «Residenz Heinz Winkler» in Aschau im Chiemgau.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 01:00 Uhr