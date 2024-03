Eishockey: Straubing verliert sechstes Spiel gegen Schwenningen

Villingen-Schwenningen: Die Straubing Tigers haben das sechste Spiel der Viertelfinalplayoffs um die deutsche Eishockeymeisterschaft verloren. Die Niederbayern kassierten eine 0:4-Niederlage in Schwenningen, die Gastgeber konnten in der Serie damit zum 3:3 ausgleichen. Das entscheidende siebte Spiel um den Einzug ins Halbfinale findet am Samstag in Straubing statt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 28.03.2024 22:00 Uhr