DFB entlässt Fußball-Bundestrainer Flick

Frankfurt am Main: Der Deutsche Fußballbund hat Bundestrainer Hansi Flick entlassen. Die Entscheidung erfolgte auf Vorschlag von DFB-Präsident Bernd Neuendorf durch die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat des Verbands. Auch die beiden Co-Trainer Flicks, Marcus Sorg und Danny Röhl, werden mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden. Auslöser war die 1:4 Testspiel-Niederlage gestern gegen Japan. Das Spiel habe gezeigt, dass man in dieser Konstellation nicht weiterkomme, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Er wird die Nationalmannschaft am Dienstag gegen Frankreich übergangsweise betreuen, zusammen mit DFB-Nachwuchs-Direktor Hannes Wolf und U-20 Co-Trainer Sandro Wagner.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 18:00 Uhr