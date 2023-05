Deutschland verdoppelt seine Waffenlieferungen an die Ukraine

Meldungsarchiv - 13.05.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Deutschland wird den Umfang seiner Waffenlieferungen an die Ukraine auf einen Schlag verdoppeln. Wie das Verteidigungsministerium in Berlin bestätigt hat, bekommt das angegriffene Land weitere Panzer, Drohnen, Luftabwehrsysteme und Munition im Wert von 2,7 Milliarden Euro. Seit Kriegsbeginn im Februar vergangenen Jahres hatte Deutschland der Ukraine Waffen in ähnlichem Wert überlassen. Nach Angaben des Magazins "Der Spiegel" sollen die Lieferungen schon in den kommenden Wochen und Monaten erfolgen. Verteidigungsminister Pistorius erklärte, damit mache Berlin deutlich, wie ernst es Deutschland mit seiner Unterstützung der Ukraine sei. Da kein Ende des russischen Angriffs abzusehen sei, werde diese Hilfe auch weitergehen - und zwar solange, wie es nötig sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2023 13:00 Uhr