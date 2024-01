Der Sieger der Wahl in Taiwan empfängt US-Delegation

Taipeh: Nach der Präsidentschaftswahl in Taiwan hat Wahlsieger Lai eine US-Delegation empfangen und den USA für ihre Unterstützung gedankt. Der Besuch, so sagte er, beweise die enge und stabile Partnerschaft zwischen Taiwan und den USA. Der frühere US-Sicherheitsberater Hadley sagte am Rande des Treffens, Taiwans Demokratie sei ein leuchtendes Beispiel für die Welt. US-Präsident Biden hatte als Zeichen der Unterstützung für die neue Regierung eine inoffizielle Delegation auf die von China beanspruchte Insel entsandt. Bei der Präsidentschaftswahl am Samstag hatte die bisher regierende Demokratische Fortschrittspartei klar gewonnen. Lai, der bisher Vizepräsident war, hatte schon vor der Wahl angekündigt, den China-kritischen Kurs seiner Vorgängerin fortzusetzen. Allerdings hat die Partei ihre absolute Mehrheit im Parlament verloren, was die Arbeit der Regierung erschweren wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 08:00 Uhr