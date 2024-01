Demo gegen rechts in Hamburg wird wegen zu großen Andrangs abgebrochen

Hamburg: Wegen zu großen Andrangs ist eine Demonstration gegen rechts und gegen die AfD abgebrochen worden. Laut Veranstalter seien Menschen in der Menge kollabiert, die Feuerwehr sei nicht mehr durchgekommen. Demnach versammelten sich in der Hamburger Innenstadt 80.000 Menschen, die Polizei geht von 50.000 aus. Erwartet worden waren 10.000. Auch in Erlangen, Kiel und Jena fanden Demos gegen rechts statt, am Wochenende sind deutschlandweit über 90 ähnliche Veranstaltungen angemeldet. Die Demonstrationen formierten sich nach einem Bericht über ein Treffen im November in Potsdam, an dem Rechtsradikale, mehrere AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der Werteunion teilgenommen haben sollen. Bundeskanzler Scholz nahm in seinem Podcast Bezug auf die dort diskutierten Pläne, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Bei diesem Gedanken laufe es einem eiskalt den Rücken herunter, so der Kanzler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.01.2024 21:45 Uhr