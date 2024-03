Das Wetter: Teils freundlich, teils Regen; Höchstwerte 11 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Süden und Osten Sonne und Wolken. In Franken meist stark bewölkt und besonders im Norden zeitweise Regen. Für die Hochlagen der Alpen gilt weiter eine Unwetterwarnung vor Orkan-Böen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 21 Grad. In der Nacht Tiefsttemperaturen um 8 Grad. Am Wochenende meistens trocken und oft freundlich. An Ostermontag wechselhaft mit Schauern. Die Temperaturen bleiben ähnlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2024 12:45 Uhr