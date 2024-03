Christen in aller Welt erinnern an Kreuzigung Jesu

Rom: Christen in aller Welt erinnern am heutigen Karfreitag an das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. Neben den Gottesdiensten gehen Christen auch an vielen Orten den Kreuzweg, der bekannteste ist der am Kolloseum in Rom. Dort wird voraussichtlich auch Papst Franziskus teilnehmen, wenn er gesundheitlich dazu in der Lage ist. Die Prozession führt im Beisein des Oberhauptes der katholischen Kirche über 14 Stationen und stellt den Leidensweg Jesu Christi nach. Für die heutige Andacht hat Papst Franziskus erstmalig die Texte selbst verfasst. Nur wenige Besucher werden am historischen Ort des Geschehens, in Jerusalem erwartet. Wegen des Gazakrieges sind in diesem Jahr deutlich weniger Gläubige angereist, als sonst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2024 08:45 Uhr