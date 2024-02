CDU und AfD legen bei Wiederholungswahl in Berlin leicht zu

Berlin: Bei der Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin deuten sich leichte Zugewinne für CDU und AfD an. Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP verlieren im Vergleich zum Gesamtergebnis 2021 etwas an Boden. Das ergibt sich aus Angaben der Landeswahlleitung, 95 Prozent aller Wahlgebiete sind schon ausgezählt. CDU und AfD können auf Grundlage dieses Zwischenstands mit einem Plus von etwa einem Prozentpunkt rechnen. SPD, Grüne und FDP müssen mit Einbußen von jeweils um die 0,7 Prozentpunkte rechnen. Die Linke bleibt diesen Zwischenergebnissen zufolge etwa stabil. An der Reihenfolge der Parteien bei der Bundestagswahl 2021 ändert sich zunächst nichts. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Teilwiederholung wegen gravierender Pannen bei der Bundestagswahl 2021 in etwa einem Fünftel der Berliner Wahllokale angeordnet.

