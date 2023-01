Bundesregierung will Ukraine keine Leopard-Panzer zur Verfügung stellen

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdächtiger aus Castrop-Rauxel war wegen Mordversuchs verurteilt

Castrop-Rauxel: Der 25-Jährige Iraner, der als Terror-Verdächtiger in U-Haft sitzt, ist schon wegen versuchten Mordes verurteilt. Die Staatsanwaltschaft Dortmund teilte mit, dass der Mann seit 2019 eine siebenjährige Haftstrafe verbüßt. Er hatte einen großen Ast von einer Brücke auf eine Autobahn geworfen und dabei eine Autofahrerin verletzt. Am Wochenende durfte er auf Grund einer Haftlockerung bei seinem Bruder übernachten. Die Polizei hatte die beiden Brüder in der Nacht zum Sonntag in Castrop-Rauxel festgenommen. Sie sollen gemeinsam einen Gift-Anschlag geplant haben. Bislang wurde aber weder in den Garagen der Verdächtigen, noch in den Wohnungen Gift gefunden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2023 14:15 Uhr