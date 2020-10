Bundesliga: Köln und Stuttgart spielen unentschieden

Neue Einschränkungen wegen Corona in ganz Europa

Paris: Angesichts der steigenden Corona-Zahlen haben viele europäische Nachbarn ihre Maßnahmen verschärft. In Frankreich gelten ab heute in rund der Hälfte aller Départements nächtliche Ausgangssperren. Das Land ist von der Pandemie besonders stark betroffen. Allein gestern wurden über 42.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. In Italien werden in der Hauptstadt Rom beliebte Treffpunkte an den Wochenenden geschlossen. Ähnliche Maßnahmen gibt es in Turin, Genua und Paleremo. In Neapel kam es in der Nacht zu Protesten gegen die dort geltene nächtliche Ausgangssperre und einen geplanten Lockdown. - Weil Dänemark Deutschland zum Risikogebiet erklärt hat, dürfen Bundesbürger seit Mitternacht nur noch mit triftigem Grund ins Land. Berufspendler und Studenten können hingegen weiter ohne Auflagen einreisen. - Unterdessen wurde Polens Präsident Duda positiv auf Corona getestet. Ihm gehe es aber gut, teilte das Präsidialamt mit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2020 11:00 Uhr