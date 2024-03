Bundesbankpräsident Nagel sieht Wohlstand durch Rechtsextremismus bedroht

Berlin: Bundesbankpräsident Nagel sieht den aufkommenden Rechtsextremismus als Bedrohung für den Wohlstand in Deutschland. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte Nagel, Rechsextremisten schreckten Investoren und Fachkräfte ab. Er appelliere an alle, diese Gefahr nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Zugeich ruft der Bundesbankpräsident die Wirtschaftsverbände auf, die Lage in Deutschland nicht schlechter zu reden als sie sei - auch das schrecke Investoren ab. Trotz großer Herausforderungen sei Deutschland nicht der kranke Mann Europas, so Nagel.

