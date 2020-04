Brandanschläge auf Bahnanlagen in München

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach zwei Brand-Anschlägen auf Bahnanlagen in München ermittelt der Staatsschutz. In der Nacht hatten Bahnmitarbeiter in unmittelbarer Nähe des S-Bahnhofes Johanneskirchen im Osten von München einen Brand in einem Kabelschacht bei den Gleisen entdeckt. Sie alarmierten die Polizei, konnten das Feuer aber selbst löschen, bevor es zu größeren Schäden kam. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, ebenso wie bei einem Anschlag zwischen Allach und Dachau: Dort haben vermutlich ein oder mehrere unbekannte Täter Signalanlagen beschädigt. Zwischen Allach und Dachau ist der S-Bahn und Zugverkehr weiter massiv gestört.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 21:45 Uhr