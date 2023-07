Brände auf Rhodos wüten weiter - Sonderflüge für Touristen

Meldungsarchiv - 25.07.2023 00:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rhodos: Im Südosten der griechischen Insel ist ein großer Waldbrand weiterhin außer Kontrolle. Löschflugzeuge sind pausenlos im Einsatz. Allerdings facht Wind die Flammen immer wieder an. Menschen sind nach Feuerwehrangaben allerdings nicht in akuter Gefahr. Wie der Deutsche Reiseverband mitteilte, bringen Reiseveranstalter heute und in den kommenden Tagen weitere Urlauber mit Sonderflügen nachhause. - Unterdessen sind in Algerien mindestens 15 Menschen bei Waldbränden ums Leben gekommen. Auch im benachbarten Tunesien haben Brände große Schäden angerichtet. In beiden Ländern herrscht derzeit eine Hitzewelle. Die Temperaturen stiegen heute auf fast 50 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2023 00:00 Uhr