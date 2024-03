BR-Radltour 2024 führt durch alle sieben Regierungsbezirke

München: Im Hofbräuhaus ist am Abend die Route der diesjährigen BR-Radltour bekanntgegeben worden. Zum 75. Geburtstag des Bayerischen Rundfunks wird sie durch alle sieben Regierungsbezirke führen. Auftakt ist Ende Juli in Niederbayern: Von Landau an der Isar machen sich die Radler auf ihrer ersten Etappe auf den Weg nach Geisenfeld in Oberbayern. In den Tagen darauf folgen die Ziele Donauwörth in Schwaben und Berching in der Oberpfalz. Danach macht sich das Fahrerfeld auf den Weg nach Franken. Erste Station dort ist das oberfränkische Pegnitz, dann geht es nach Ebern in Unterfranken, bevor die Tour Anfang August in Mittelfranken in Neustadt an der Aisch zu Ende geht. Dann werden die 1.000 Teilnehmer rund 550 Kilometer in den Beinen haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2024 22:00 Uhr