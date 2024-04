Biden warnt Iran vor Vergeltungsschlag gegen Israel

Washington: US-Präsident Biden erwartet einen baldigen Vergeltungsschlag des Iran gegen Israel. Ein Angriff stehe eher "früher als später" bevor, sagte Biden in Washington zu Reportern. Auf die Frage, was seine Botschaft an den Iran sei, sagte er wörtlich: "Lasst es." Biden bekräftigte noch einmal die Unterstützung der USA für Israel. Man werde helfen, das Land zu verteidigen, und der Iran werde keinen Erfolg haben, so der US-Präsident. Anfang April waren bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien zwei Brigadegeneräle und fünf weitere Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Die iranische Führung hatte seitdem mehrfach mit Vergeltung gedroht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 11:00 Uhr