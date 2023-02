Biden trifft sich mit Staaten der NATO-Ostflanke

Kurzmeldung ein/ausklappen Parteien laden wieder zum politischen Aschermittwoch

Passau : Nach zwei Jahren Pause laden die Parteien im Freistaat wieder zu ihren traditionellen Aschermittwochs-Kundgebungen ein. Bei der CSU in der Passauer Dreiländerhalle ist Parteichef und Ministerpräsident Söder der Hauptredner. Bei den Grünen in Landshut wird die Bundesvorsitzende Lang erwartet, bei der FDP in Dingolfing Parteichef und Bundesfinanzminister Lindner. Die SPD in Vilshofen setzt dagegen auf ihren bayerischen Spitzenkandidaten von Brunn. Im Vergangenen Jahr war der politische Aschermittwoch wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ausgefallen. Im Jahr davor hatte es wegen der Corona-Pandemie lediglich eine digitale Version mit Reden per Livestream gegeben. Diesmal dürfte der Krieg in der Ukraine das beherrschende Thema sein sowie die bayerische Landtagswahl am 8. Oktober.

